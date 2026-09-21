Gelar Pameran Tunggal, Andriani Latania Usung Misi Kemanusiaan

jpnn.com, JAKARTA - Kepedulian terhadap penderita kanker di Indonesia mendorong Andriani Latania untuk mendonasikan 30 persen hasil penjualan lukisan karyanya yang ditampilkan pada pameran tunggal bertema "Beyond Color - Discovering Self" kepada Yayasan Kanker Anak Indonesia.

Pamera digelar di Bumi Pakubuwono, Jakarta, Jumat (18/9/2026).

"Pameran ini memang memiliki misi "'Art for a Brighter Tomorrow', terutama kepada para penderita kanker di Indonesia," kata Andriani Latania, Minggu (20/9/2026).

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Dikatakannya, kepedulian terhadap sesama merupakan wujud empati, kemanusiaan, dan rasa persaudaraan sebagai sesama anak bangsa.

Pameran yang dibuka oleh Puri Hadiprana (Mitra Hadiprana) dan Rita Pusponegoro (Women International Club) itu dihadiri oleh sejumlah sosialita di Jakarta, dipandu oleh host Enny Y dan Iko Suhendar.

Andriani Latania dikenal sebagai profesional keuangan dan hukum yang memiliki hobi melukis sejak kecil.

Dia menilai keseimbangan hidup ditemukan lewat seni.

"Melukis menjadi ruang kontemplasi ditengah padatnya rutinitas. Melukis juga memberi keseimbangan dan semangat baru," ujar wanita bergelar Doktor di bidang Hukum Bisnis ini.