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Gelar Patroli Laut, Bea Cukai Jayapura Temukan Amunisi dan Rokok Ilegal Sebanyak Ini

Gelar Patroli Laut, Bea Cukai Jayapura Temukan Amunisi dan Rokok Ilegal Sebanyak Ini
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Ratusan amunisi yang ditemukan Tim Patroli Laut Bea Cukai Jayapura saat menggelar operasi di perairan Muara Tami dengan Papua Nugini (PNG) pada Sabtu (3/10) malam. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAYAPURA - Bea Cukai Jayapura mengamankan 200 butir amunisi kaliber 5,56 milimeter dan 6.800 batang rokok ilegal dalam patroli di perairan Muara Tami, Kota Jayapura pada Sabtu (3/10) malam.

Penindakan di wilayah yang berbatasan dengan Papua Nugini (PNG) itu bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas perlintasan laut dari Jayapura menuju PNG yang membawa barang ilegal.

Sekitar pukul 22.36 WIT, Tim Patroli Laut Bea Cukai Jayapura mendapati sebuah longboat yang mencurigakan dan segera melakukan penghentian.

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Namun, saat didekati petugas, longboat justru berupaya melarikan diri.

Dalam pengejaran, salah seorang awak terlihat membuang sejumlah barang ke laut.

Petugas sempat memberikan peringatan, tetapi longboat terus melaju menuju perairan dangkal.

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Karena kondisi berkabut yang membatasi jarak pandang serta perairan yang semakin dangkal, pengejaran dihentikan.

Tak berhenti, petugas kemudian menyisir lokasi tempat barang dibuang dan menemukan tiga koli barang.

Ratusan amunisi dan ribuan batang rokok ilegal ditemukan Bea Cukai Jayapura saat menggelar operasi laut di perairan Muara Tami

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