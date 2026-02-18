Gelar Penanaman Pohon, PTPP Sinergikan K3, ESG, dan Transportasi Hijau

jpnn.com, BEKASI - BUMN terkemuka di bidang konstruksi, PT PP (Persero) Tbk (PTPP), kembali menegaskan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Melalui kegiatan bertitel ‘Penanaman Pohon’ dalam rangka Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026, perusahaan di bawah naungan Danantara Indonesia itu turut berikhtiar dalam melestarikan alam.

Acara yang diselenggarakan pada Selasa (10/2/2026) di Lagoon Avenue Mall Bekasi, Kawasan Grand Kamala Lagoon (GKL), Bekasi, itu menjadi simbol sinergi antara budaya K3, komitmen keberlanjutan, dan dukungan terhadap mobilitas publik ramah lingkungan.

GKL -dikembangkan oleh PT PP Properti Tbk (PPRO) selaku anak usaha PT PP- merupakan salah satu asset commercial unggulan yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan.



Selain seremoni penanaman pohon, kegiatan itu juga dirangkaikan dengan pre-launching rute Trans Jakarta Bekasi– GKL–Dukuh Atas.

Inisiatif tersebut diharapkan dapat mendorong penggunaan transportasi publik yang lebih berkelanjutan sekaligus meningkatkan konektivitas masyarakat Bekasi dengan pusat aktivitas di Jakarta.

Direktur Manajemen Risiko & Legal PT PP (Persero) Tbk, Tommy Wiranata Anwar, menyampaikan bahwa kegiatan itu memiliki makna strategis bagi perusahaan.

“Kegiatan ini mencerminkan komitmen perusahaan terhadap pelestarian lingkungan dan keberlanjutan. Sejalan dengan tema Akselerasi Peningkatan Budaya QHSE yang Adaptif, Unggul, dan Berkelanjutan, kami menegaskan bahwa aspek keselamatan, kesehatankerja, mutu, dan lingkungan harus terintegrasi tidak hanya dalam operasional internal, tetapi juga dalam pengembangan kawasan serta sistem mobilitas masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh jajaran Direksi PT PP (Persero) Tbk, Wali Kota Bekasi, manajemen PT PP Properti Tbk, serta perwakilan unit kerja dan komunitas pemerhati lingkungan, sebagai wujud kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.