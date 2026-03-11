Gelar Peringatan Nuzululquran, Fraksi PKB MPR Beri Santunan Anak Yatim

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) MPR menggelar acara Nuzululquran dan Santunan Anak Yatim di Selasar Nusantara 5 gedung MPR.

Hadir dalam acara tersebut sejumlah anggota FPKB MPR, KH Yusuf Khudori sebagai penceramah, Plt Sekjen MPR Siti Fauziah, anak-anak yatim serta pengusaha-pengusaha UMKM yang mengikuti bazar.

Ketua FPKB MPR Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz dalam sambutannya menyatakan Ramadan merupakan bulan istimewa salah satunya karena turunnya Al-Qur'an.

Dia menyampaikan Al-Qur'an merupakan sumber utama bagi umat Islam dalam menjalani hidup.

"Melalui Al-Qur'an, umat Islam bisa membedakan hal-hal apa saja yang seharusnya dilakukan dan hal apa saja yang buruk, yang harus dihindari, dengan begitu manusia memiliki arah yang jelas jalan yang dituju dalam menjalani hidup di dunia sehingga kelak akan jelas kehidupan seperti apa yang ditujukan setelah ruh meninggalkan jasad kita," kata Neng Eem dalam keterangannya, Rabu (11/3).

Neng Eem mengatakan dalam situasi dunia yang sangat kacau seperti sekarang ini dengan banyak perang di berbagai negara, sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk terus menguatkan diri dengan berusaha merawat kesadaran pentingnya persatuan dan kesatuan.

"Karena dengan semakin kokohnya persatuan maka kita akan menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang dapat mengayomi dan memberikan kenyamanan bagi suku-suku di dalamnya, saling dapat tumbuh besar dan kuat, tanpa menjadi ancaman bagi bangsa lainnya," ujarnya.

Neng Eem menegaskan bangsa yang besar adalah bangsa yang kuat dan menjadi pelopor perdamaian.