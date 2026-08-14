Gelar Pernikahan Dengan Konsep Intimate, Dea Annisa Ungkap Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Dea Annisa atau dikenal Dea Imut baru saja melepas masa lajang dengan menikahi Mazaki Achmad.

Dea mengungkapkan kebahagiaannya karena prosesi pernikahannya berjalan dengan lancar dan khidmat.

Terlebih menurutnya, orang-orang yang datang ke acara pernikahannya ikut berbahagia.

Baca Juga: Dea Annisa Resmi Menikah dengan Mazaki Ahmad

"Alhamdulillah sih kami senang banget. Semuanya lancar, khidmat juga, terus kami senang sih semua orang yang datang ke acara pernikahan kami juga ikut celebration atau ikut senang lah dengan pernikahan kami," ujar Dea Annisa di kawasan Warung Buncit, kawasan Jakarta Selatan, Jumat (14/8).

Adapun pernikahan Dea Imut dan sang suami diadakan dengan konsep intimate.

Perempuan 30 tahun tersebut mengaku memang itu merupakan konsep pernikahan impiannya.

Pasalnya Dea Annisa ingin merayakan hari bahagianya bersama keluarga dan orang-orang terdekat mereka.

"Jadi kami benar-benar intimate, bisa saling mendoakan, saling merayakan," tuturnya.