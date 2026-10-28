Gelar Pertemuan Tertutup, Presiden Prabowo Terima Menlu Singapura di Hambalang

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) Singapura Vivian Balakrishnan dalam sebuah pertemuan yang berlangsung secara tertutup di kediamannya, Hambalang, Jawa Barat, Rabu (28/10).

Pertemuan itu dilakukan setelah sebelumnya Menlu Singapura diketahui mendadak tiba di Jakarta pada Selasa (27/10) dan mengirimkan permohonan untuk dapat melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo kemudian menerima permohonan pertemuan tersebut, yang akhirnya diadakan secara tertutup di Hambalang pada hari ini.

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Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya sebelumnya mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan pada hari ini

"Sejak kemarin pagi mendadak Menlu Singapura datang ke Indonesia dan mohon waktu sekali bertemu Pak Presiden, nanti sore akan diterima sebentar, tetapi tanya Pak Menlu saja pastinya ya," ujar Seskab Teddy dalam keterangan diterima di Jakarta pada siang hari ini.

Teddy menyebut pertemuan itu memperlihatkan bahwa di tengah berbagai agenda kenegaraan, Presiden tetap memberikan perhatian terhadap upaya menjaga hubungan baik dan memperkuat komunikasi dengan negara-negara sahabat, khususnya negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.

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Sebelumnya, Menlu RI Arrmanatha Nasir telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Singapura di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Jakarta, Selasa (27/10).

Dalam kesempatan itu dibahas sejumlah isu termasuk mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dengan Menlu Arrmanatha menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia saat ini memprioritaskan penanganan karhutla yang dampaknya sampai ke negara tetangga, termasuk Singapura.