Gelar PPSN, PDIP Catat Rekor Pembuatan Teba Terbanyak di MURI

jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan masuk catatan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) setelah menggelar acara yang membuat teba sebanyak 3.535 unit di seluruh Indonesia.

Teba merupakan bagian halaman atau area belakang rumah tradisional dalam budaya Bali yang secara historis berfungsi sebagai tempat pembuangan sampah alami, aktivitas domestik, dan pengelolaan limbah rumah tangga.

MURI menyerahkan penghargaan dan data terverifikasi saat PDIP melaksanakan rangkaian kegiatan Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 bertajuk Merawat Pertiwi.

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Perwakilan MURI, Awan Rahargo menyampaikan pembuatan teba terbanyak menjadi satu dari tiga kegiatan yang disaksikan dalam rangkaian PPSN.

“Hari ini MURI menyaksikan tiga kegiatan, di mana salah satunya sudah secara resmi dan terverifikasi masuk dalam capaian catatan rekor dunia Museum Rekor Dunia Indonesia, yaitu dengan pembuatan teba terbanyak di seluruh Indonesia,” kata Awan di kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu (14/11).

Menurutnya, dua kegiatan lainnya masih dalam proses verifikasi, berkaitan kerja bakti dan pemilahan sampah yang melibatkan lebih dari satu juta orang di berbagai wilayah Indonesia.

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“Ini dalam proses verifikasi MURI yang juga nantinya akan tercatat sebagai sebuah peristiwa superlatif, di mana akan tercatat lebih dari satu juta orang di seluruh Indonesia yang mengikuti kegiatan kerja bakti dan juga pemilahan sampah,” beber Awan.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga berharap capaian partainya tercatat di MURI menjadi kado bagi ketum parpol berlambang Banteng moncong putih Megawati Soekarnoputri.