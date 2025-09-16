Gelar Program Pengusaha Muda BRILiaN 2025, BRI Dorong Generasi Muda Jadi Katalis Ekonomi
jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI resmi membuka pendaftaran Program Pengusaha Muda BRILiaN 2025 yang berlangsung hingga 24 September 2025.
Program tersebut ditujukan bagi pengusaha muda yang telah menjalankan usahanya dan ingin mengakselerasi pertumbuhan secara terarah.
Inisiatif ini menjadi bagian dari langkah strategis BRI dalam mendorong lahirnya pelaku UMKM unggul di berbagai wilayah.
Pengusaha Muda BRILiaN dirancang sebagai inisiatif pengembangan pelaku UMKM yang telah menjalankan usahanya secara aktif.
Program ini terbuka untuk lima kategori usaha, yaitu Fashion & Wastra, Healthcare/Wellness, Home Décor & Craft, Accessories & Beauty, serta Food & Beverage.
Melalui seleksi secara terbuka, BRI mencari pelaku usaha yang siap menjalani pendampingan bisnis secara intensif untuk mendorong skala dan kualitas usaha.
Program ini disusun dengan pendekatan menyeluruh untuk mendorong pertumbuhan usaha yang lebih terarah.
Seluruh peserta akan mengikuti rangkaian pengembangan bisnis yang mencakup mentoring, pelatihan intensif, serta jejaring nasional dengan pelaku industri dan komunitas wirausaha.
Pendaftaran Program Pengusaha Muda BRILiaN 2025 resmi dibuka dan berlangsung hingga 24 September 2025
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- BRI Dorong Proses Layanan Supercepat, Integrasi Data dengan Dukcapil Jadi Kunci
- Lapak Sembako Jadi Penopang Keluarga, IWIP Buka Harapan Baru
- Menkeu Purbaya Akui Telah Bikin Pusing Dirut Bank Himbara
- UMKM Binaan Pertamina Nanas-Qu Rangkul Ratusan Petani Lewat Pertapreneur Aggregator
- Hipmi Jaya Gandeng ABE Education Pacu Kompetensi Pengusaha Muda Berstandar Global
- Ini Cara Bea Cukai Kenalkan Tugas & Perannya Kepada Mahasiswa di Jatim dan Jateng