Gelar Public Expose, PT Timah Sampaikan Kinerja Hingga Strategi Perseroan

jpnn.com, JAKARTA - Dalam upaya memperkuat transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik serta para pemegang saham, PT Timah Tbk (TINS) menggelar Public Expose Insidentil secara daring, Rabu (15/10/2025).

Melalui Public Expos ini, TINS memberikan gambaran terkini mengenai kinerja perusahaan, prospek usaha, serta langkah strategis yang tengah dijalankan dalam menghadapi dinamika industri.

Public Expose Insidentil ini merupakan bagian dari komitmen TINS untuk memenuhi ketentuan Bursa Efek Indonesia (BEI) sekaligus menjaga kepercayaan investor melalui penyampaian informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Timah Tbk Fina Eliani dan Division Head Corporate Secretary PT Timah Tbk Rendi Kurniawan menyampaikan tentang kinerja operasi dan keuangan, komitmen terhadap ESG Perusahaan.

Selain itu, manajemen juga menyampaikan berbagai strategi yang tengah dijalankan untuk memperkuat fundamental bisnis dan kinerja Perusahaan.

Strategi peningkatan Operasi dan Produksi yang akan dijalankan perusahaan, di antaranya peningkatan sumber daya dan cadangan timah secara organik dan anorganik, optimalisasi penambangan dan pengolahan timah primer, perbaikan tata kelola kemitraan penambangan, optimalisasi produksi melalui percepatan pembukaan lokasi baru, pengembangan monasite-REE, peningkatan pendapatan konsolidasi (peningkatan kinerja anak usaha), dan peningkatan volume produksi dan penjualan tin solder, tin chemical, nikel, batu bara dan pasir kuarsa.

Tak hanya itu, Corporate Secretary PT Timah Tbk Rendi Kurniawan juga memaparkan tentang pergerakan Saham TINS dalam beberapa waku terakhir. Serta gambaran umum tentang kebutuhan global terhadap komoditas timah.

Selain pemaparan kinerja, sesi tanya jawab dengan investor, analis dan media turut digelar untuk memberikan kesempatan mendapatkan penjelasan langsung atas berbagai isu dan kebijakan perusahaan.