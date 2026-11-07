Gelar Raker, Holding Perkebunan Nusantara Perkuat Program TJSL

jpnn.com, BOGOR - Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) terus memperkuat pengelolaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) agar manfaatnya bagi masyarakat bisa diukur dan berkelanjutan.

Melalui Rapat Kerja Komunikasi Perusahaan dan TJSL PTPN Group Tahun 2026 yang digelar di Agrowisata Gunung Mas, Bogor, pada 5–6 November 2026, perusahaan menyelaraskan arah program tersebut dengan strategi komunikasi untuk membangun pemahaman dan kepercayaan publik.

Direktur SDM dan Umum PTPN III, Miftahuddin Amin menekankan pentingnya menyelaraskan perencanaan program, tata kelola, dan komunikasi agar pelaksanaan TJSL memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami harus memastikan setiap program tidak berhenti pada output, tetapi menghasilkan outcome dan dampak yang terukur. Keberhasilan TJSL tidak semata-mata diukur dari besarnya nilai bantuan yang disalurkan, tetapi dari dampak nyata yang dihasilkan bagi masyarakat. Kami ingin membangun ekosistem yang mampu mendorong kemandirian, membuka peluang, dan menciptakan manfaat berkelanjutan,” ungkap Miftahuddin.

Miftahuddin juga menegaskan bahwa fungsi komunikasi perusahaan memiliki peran penting dalam membangun pemahaman dan kepercayaan publik.

Komunikasi perlu menjadi pembawa narasi kebaikan yang menyampaikan satu narasi PTPN Group secara konsisten, didukung pemanfaatan digitalisasi untuk memperluas jangkauan informasi dan memperkuat reputasi perusahaan.

Sementara itu, Koordinator Bidang TJSL BP BUMN, Fahrudin menyampaikan apresiasi atas selesainya Roadmap TJSL PTPN Group 2026-2030.

Roadmap ini memuat sembilan inisiatif program yang mencakup penguatan bidang sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, UMKM, infrastruktur, hingga inklusivitas.