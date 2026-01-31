Gelar Raker, Rampai Nusantara Bahas Kerja Sosial hingga Tegaskan Dukungan Polri di Bawah Presiden

jpnn.com - Dewan Eksekutif Nasional (DEN) Rampai Nusantara menggelar Rapat Kerja (Raker) di Amanuba Hotel, Bogor.

Selain memantapkan program kerja organisasi tahun 2026, raker tersebut juga menegaskan sikap Rampai Nusantara mendukung institusi Polri tetap berada di bawah Presiden sebagaimana amanat Reformasi.

Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan bagian penting dari semangat Reformasi untuk menjaga profesionalisme dan netralitas institusi kepolisian.

"Kami mendukung Polri tetap berada di bawah Presiden sebagaimana amanat Reformasi. Hal ini penting untuk memastikan Polri tetap profesional, netral, dan fokus pada tugas utama menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat," kata Semar, Jumat (30/1/2026).

Dia menyampaikan bahwa rapat kerja merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan untuk mengevaluasi program kerja sebelumnya, serta merumuskan langkah-langkah strategis organisasi ke depan.

"Raker ini merupakan agenda rutin tahunan sebagai upaya pemantapan program kerja Rampai Nusantara untuk tahun 2026," tuturnya.

Ke depan, Rampai Nusantara akan semakin menggiatkan kerja-kerja sosial yang selaras dengan program pemerintahan Prabowo–Gibran, khususnya dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan penguatan peran organisasi di tengah masyarakat.

"Kami ingin memaksimalkan kontribusi kemanfaatan bagi seluruh masyarakat, sesuai tujuan dasar organisasi ini dibentuk," ucap Semar.