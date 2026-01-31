menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Gelar Raker, Rampai Nusantara Bahas Kerja Sosial hingga Tegaskan Dukungan Polri di Bawah Presiden

Gelar Raker, Rampai Nusantara Bahas Kerja Sosial hingga Tegaskan Dukungan Polri di Bawah Presiden

Gelar Raker, Rampai Nusantara Bahas Kerja Sosial hingga Tegaskan Dukungan Polri di Bawah Presiden
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar dan jajaran di lokasi raker di Bogor. Foto: supplied

jpnn.com - Dewan Eksekutif Nasional (DEN) Rampai Nusantara menggelar Rapat Kerja (Raker) di Amanuba Hotel, Bogor.

Selain memantapkan program kerja organisasi tahun 2026, raker tersebut juga menegaskan sikap Rampai Nusantara mendukung institusi Polri tetap berada di bawah Presiden sebagaimana amanat Reformasi.

Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan bagian penting dari semangat Reformasi untuk menjaga profesionalisme dan netralitas institusi kepolisian.

Baca Juga:

"Kami mendukung Polri tetap berada di bawah Presiden sebagaimana amanat Reformasi. Hal ini penting untuk memastikan Polri tetap profesional, netral, dan fokus pada tugas utama menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat," kata Semar, Jumat (30/1/2026).

Dia menyampaikan bahwa rapat kerja merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan untuk mengevaluasi program kerja sebelumnya, serta merumuskan langkah-langkah strategis organisasi ke depan.

"Raker ini merupakan agenda rutin tahunan sebagai upaya pemantapan program kerja Rampai Nusantara untuk tahun 2026," tuturnya.

Baca Juga:

Ke depan, Rampai Nusantara akan semakin menggiatkan kerja-kerja sosial yang selaras dengan program pemerintahan Prabowo–Gibran, khususnya dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan penguatan peran organisasi di tengah masyarakat.

"Kami ingin memaksimalkan kontribusi kemanfaatan bagi seluruh masyarakat, sesuai tujuan dasar organisasi ini dibentuk," ucap Semar.

Rampai Nusantara menggelar Rapat Kerja (Raker) untuk memantapkan agenda organisasi tahun 2026 dan menegaskan dukungan Polri di bawah presiden.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI