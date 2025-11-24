Gelar Rakernas, Sayap Partai PDI Perjuangan Targetkan Pemilih Milenial pada Pemilu 2029

menu
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto bersama Ketua Umum Banteng Muda Indonesia (BMI) Mochammad dan Bendahara Umum DPP BMI sekaligus Anggota DPR RI Fraksi PDIP Kaisar Kiasa Kasih Said Putra serta Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP PDIP Andreas Hugo Pareira, dan Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP PDIP My Esti Wijayanti pada acara Bersukaria Camp & Rakernas BMI 2025 digelar Organisasi sayap PDI Perjuangan, BMI di Puncak, Bogor, 21-23 Nopember 2025. Foto: Dok. BMI

jpnn.com, JAKARTA - Organisasi sayap PDI Perjuangan, Banteng Muda Indonesia (BMI) menggelar Bersukaria Camp & Rakernas BMI 2025.

Kegiatan yang dihelat selama tiga hari di Puncak, Bogor itu secara resmi dibuka oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan Ir. Hasto Kristiyanto didampingi Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira, dan Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP PDI Perjuangan My Esti Wijayanti.

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam arahannya mengungkapkan pesan penting untuk seluruh kader muda BMI.

“Anak muda harus berani bermimpi besar, berani melahirkan gagasan untuk masa depan, berani menentang arus, dan tidak takut berbeda,” ujar Hasto Kristiyanto.

Dia juga menjelaskan lambang Banteng Muda Indonesia (BMI) secara filosofis memiliki makna yang sangat dalam.

Lambang kepala banteng yang tegak lurus ke arah depan menggambarkan anak muda yang progresif dan visioner, anak muda yang berani dan tegak lurus dengan ide-ide kebangsaan.

"Dari makna lambang tersebut, saya berharap Bersukaria Camp & Rakernas BMI 2025 ini mampu melahirkan ide-ide atau gagasan baru dengan menterjemahkan ideologi Bung Karno ke masa saat ini," kata Hasto Kristiyanto.

Dia juga mengungkapkan sebagai organisasi sayap partai, BMI memiliki tantangan yang tidak mudah kedepan.

