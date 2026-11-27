jpnn.com, JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat sinergi program kerja dan menjaring isu strategis bersama pemerintah daerah untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BSKDN Raden Gani Muhamad melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tahun 2026 di Discovery Hotel & Convention Ancol pada Kamis (26/11).

“Pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029 membutuhkan keterlibatan seluruh pemerintah daerah,” ujar Raden Gani.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi nasional merupakan hasil dari perkembangan ekonomi di setiap provinsi, kabupaten, dan kota.

Sejalan dengan itu, kondisi ekonomi global yang terus berubah menuntut pemerintah untuk bekerja lebih cepat dan tepat dalam merumuskan kebijakan.

Raden Gani menyebutkan meskipun ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen pada Triwulan III 2026, berbagai tantangan ekonomi tetap perlu diantisipasi agar stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga.

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“Setiap pihak memiliki peran dalam mendukung pencapaian target tersebut,” ucap Raden Gani.

Kemendagri bertanggung jawab memastikan kebijakan pemerintah pusat terlaksana dengan baik di daerah, menyelaraskan perencanaan dan penganggaran, serta membantu mengatasi hambatan regulasi. Di sisi lain, pemerintah daerah diharapkan menjaga stabilitas inflasi, mempercepat realisasi APBD yang berdampak langsung kepada masyarakat, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan.