Gelar Rakornas di Surabaya, PP KAMMI Minta Banjir Sumatra Jadi Bencana Nasional
jpnn.com, SURABAYA - Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menerbitkan enam sikap terkait bencana di Sumatra setelah melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II di Surabaya, Minggu (14/12) kemarin.
Ketua Umum PP KAMMI Ahmad Jundi menyatakan pihaknya prihatin bencana menerjang Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Terlebih lagi, kata dia, ribuan warga terpaksa mengungsi, kehilangan harta benda, bahkan nyawa.
Menurutnya, bencana tersebut bukan sekadar fenomena alam, melainkan akibat langsung dari krisis ekologis yang akut.
“Bencana yang terjadi hari ini adalah bukti nyata rusaknya daya dukung lingkungan akibat deforestasi masif, pertambangan tak terkendali, dan alih fungsi lahan yang mengorbankan keselamatan rakyat,” kata Ahmad Jundi.
Sementara itu, Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI Arsandi menyoroti lambannya negara dalam menetapkan status darurat bencana nasional.
Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya keberpihakan kebijakan terhadap keselamatan rakyat.
“Negara seharusnya hadir melindungi rakyat dan lingkungan hidup, bukan justru membiarkan eksploitasi alam oleh segelintir korporasi dan oligarki yang berujung pada tragedi kemanusiaan,” ujar Arsandi.
PP KAMMI menerbitkan enam sikap terkait bencana di Sumatra. Satu di antaranya menuntut penetapan bencana nasional.
