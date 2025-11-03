menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Gelar Ramp Check, Dishub Temukan 67 Unit Jeep di Gunung Bromo Tak Laik Jalan

Gelar Ramp Check, Dishub Temukan 67 Unit Jeep di Gunung Bromo Tak Laik Jalan

Gelar Ramp Check, Dishub Temukan 67 Unit Jeep di Gunung Bromo Tak Laik Jalan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Probolinggo Sukito dalam ramp check kendaraan jeep wisata Bromo di Pendopo Agung, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Sabtu (1/11/2025). ANTARA/HO-Dishub Probolinggo

jpnn.com, PROBOLINGGO - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Probolinggo menggelar kegiatan ramp check terhadap ratusan Jeep wisata di halaman Pendopo Agung Desa Ngadisari.

Dalam kegiatan itu, Dihub mencatat sebanyak 67 unit Jeep yang beroperasi di Gunung Bromo tidak laik jalan.

Kepala Dishub Kabupaten Probolinggo Edy Suryanto mengatakan kegiatan itu bertujuan mengidentifikasi kendaraan jeep yang belum melaksanakan uji KIR sebagaimana telah dijadwalkan sebelumnya.

Baca Juga:

"Kami berharap kendaraan jeep yang terjaring dalam kegiatan ramp check segera melakukan pengujian kendaraan demi menjamin kelaikan jalan agar keselamatan penumpang dan pengemudi dapat terjamin," kata dia dalam siaran persnya, Minggu (2/11).

Dalam kegiatan itu, Dishub melibatkan lintas sektor mulai dari Satlantas Polres Probolinggo, Jasa Raharja Probolinggo, BPPKAD, Dishub Provinsi Jawa Timur, Koramil Sukapura.

Sinergi itu menjadi bentuk komitmen bersama dalam memastikan keamanan transportasi wisata di jalur ekstrem menuju kawasan Bromo.

Baca Juga:

"Dari hasil ramp check kali ini, terdapat 67 kendaraan jeep wisata yang dinyatakan belum laik jalan. Sementara 5 kendaraan lainnya masa berlaku surat laik jalannya telah habis," kata Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Probolinggo Sukito.

Menurutnya kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari uji laik jalan yang sebelumnya diikuti oleh 810 kendaraan jeep wisata dan difokuskan hanya pada kendaraan yang belum memiliki surat laik jalan atau telah melewati masa berlaku uji KIR.

Dishub Kabupaten Probolinggo menggelar kegiatan ramp check terhadap ratusan Jeep wisata di halaman Pendopo Agung Desa Ngadisari.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI