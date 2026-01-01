Gelar Rapat Perdana, Lembaga Adat dan Kebudayaan Betawi Bahas Penguatan Kelembagaan

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Adat dan Kebudayaan Betawi (LAKB) menggelar rapat perdana pasca pengukuhan Dewan Adat sebagai bagian dari upaya memperkuat konsolidasi dan membangun kelembagaan organisasi yang lebih solid.

Rapat tersebut berlangsung di Sekretariat Lembaga Adat dan Kebudayaan Betawi, Gedung C, Kantor Pariwisata, Jalan Kuningan Barat Raya, Jakarta Selatan.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Adat Lembaga Adat dan Kebudayaan Betawi Datuk Mualim Ahlul Adat Fauzi Bowo.

Dalam rapat perdana tersebut, sejumlah agenda strategis dibahas, terutama yang berkaitan dengan konsolidasi organisasi dan penguatan peran kelembagaan LAKB dalam menjaga serta mengembangkan adat dan kebudayaan Betawi.

Beberapa agenda utama yang menjadi pembahasan meliputi konsolidasi organisasi, penguatan internal organisasi, penguatan kelembagaan, persiapan Rapat Kerja Lembaga, serta pembahasan berbagai isu kebetawian yang berkembang di tengah masyarakat.

Pembahasan isu kebetawian menjadi salah satu perhatian penting karena keberadaan lembaga adat diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya menjaga nilai-nilai, tradisi, sejarah, identitas, serta kebudayaan Betawi agar tetap hidup dan berkembang di tengah perubahan zaman.

Melalui rapat perdana ini, LAKB juga mulai mematangkan langkah-langkah organisasi menuju pelaksanaan rapat kerja lembaga.

Forum tersebut diharapkan dapat menghasilkan program kerja yang terarah, terukur, dan mampu menjawab berbagai tantangan dalam pelestarian serta pengembangan kebudayaan Betawi.