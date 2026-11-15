Gelar Razia di Kampung Ambon, Polda Metro Jaya Tangkap Lima Pria Positif Narkoba

jpnn.com, JAKARTA - Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menangkap lima pria yang positif narkoba dalam kegiatan rutin pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika (P4GN) di Kampung Ambon, Cengkareng Timur, Jakarta Barat, Sabtu (14/11/2026) malam.

Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso menjelaskan kelima orang yang diamankan masing-masing berinisial AB (28), GHC (45), DK (20), ERIK (43), dan MFR (32).

"Berdasarkan hasil pemeriksaan urine di lokasi oleh bid dokkes, kelimanya dinyatakan positif mengonsumsi metamfetamin, sementara satu di antaranya yakni MFR turut positif amfetamin dan ganja," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

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Bimo menjelaskan selain mengamankan lima terduga penyalahguna, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa satu klip plastik berisi narkotika jenis sabu seberat 0,24 gram, tiga botol alat isap sabu (bong), delapan buah cangklong, tiga korek api rakitan, satu unit timbangan digital, serta dua buah kartu tanda penduduk (KTP).

"Seluruh terduga pelaku beserta barang bukti selanjutnya digelandang ke Mako Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut," katanya.

Operasi KRYD pencegahan peredaran gelap narkotika di Kampung Ambon tersebut berakhir pada Minggu dini hari pukul 01.00 WIB dalam situasi yang aman, tertib, dan kondusif.

"Pelaksanaan KRYD ini merupakan tindak lanjut atas laporan dan pengaduan masyarakat terkait dugaan masih adanya aktivitas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di kawasan Kampung Ambon, sekaligus bentuk keseriusan kami merespons atensi Kapolda Metro Jaya," kata Bismo.

Operasi skala besar ini melibatkan unsur lintas instansi. Kekuatan 126 personel tersebut terdiri atas Satgas Polda Metro Jaya (Ditresnarkoba, Dit Samapta, Satbrimob, Bid Dokkes, Bid Humas, dan Bid Propam), Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, POM TNI, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Satpol PP DKI Jakarta, serta BNNP DKI Jakarta.(antara/jpnn)