Gelar Razia di Lapas Narkotika Jambi, Petugas Temukan Benda Berbahaya

jpnn.com - JAMBI - Petugas gabungan menggelar razia di kamar warga binaan pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, Provinsi Jambi, Sabtu (25/10) malam. Dari razia itu, petugas gabungan menyita berbagai jenis benda berbahaya.

"Petugas gabungan temukan sendok stainless, peniti, paku hingga korek api gas dan pisau tipis yang disimpan warga binaan," kata Kalapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak Muhammad Askari Utomo, di Muara Sabak, Minggu (27/10).

Askari menjelaskan razia gabungan rutin tersebut dilakukan dalam upaya memperkuat deteksi dini dan menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan pemasyarakatan, Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

Sebelum razia dimulai, seluruh petugas gabungan mendapat arahan agar bekerja secara profesional, humanis, dan mengedepankan prinsip keamanan serta penghormatan terhadap hak-hak warga binaan.

Setelah pengarahan, tim langsung bergerak menuju Blok Bravo, tepatnya Kamar 5, 7, dan 8, untuk melakukan pemeriksaan intensif.

Hasilnya, petugas menemukan dan mengamankan sejumlah barang-barang yang tidak semestinya berada di dalam kamar hunian.

Seluruh barang bukti tersebut telah diinventarisasi, dibuatkan berita acara, dan disita untuk dimusnahkan.

Askari menambahkan razia akan terus dilakukan baik secara rutin maupun insidentil sebagai langkah pengendalian dan pencegahan gangguan keamanan di dalam Lapas.