menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Gelar RUPSLB, ANTAM Rombak Jajaran Direksi, Mantan Pangdam Jaya Jadi Dirut

Gelar RUPSLB, ANTAM Rombak Jajaran Direksi, Mantan Pangdam Jaya Jadi Dirut

Gelar RUPSLB, ANTAM Rombak Jajaran Direksi, Mantan Pangdam Jaya Jadi Dirut
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PT Aneka Tambang (ANTAM) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2025 (RUPSLB) pada Senin (15/12). Foto Yessy Artada/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - PT Aneka Tambang (ANTAM) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2025 (RUPSLB) di Ruang Sumba, Hotel Borobudur Jakarta, pada Senin (15/12).

Dalam RUPSLB, para pemegang saham menyetujui Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

Pemegang saham juga menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk memberikan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Periode Tahun 2026-2030, termasuk perubahannya.

Baca Juga:

Direktur Pengembangan Usaha ANTAM, I Dewa Wirantaya menyampaikan keputusan RUPSLB tersebut menegaskan komitmen ANTAM dalam menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan patuh terhadap regulasi terbaru.

"Dengan dukungan pemegang saham, kami memiliki landasan yang lebih solid untuk memastikan kesinambungan strategi dan kinerja Perusahaan," ujarnya.

Pemegang saham juga menyetujui perubahan susunan pengurus perusahaan.

Baca Juga:

"Dalam RUPSLB ini, dikukuhkan pemberhentian dengan hormat Bapak Rauf Purnama sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perusahaan terhitung sejak 28 Oktober 2025," tuturnya.

Selain itu, RUPSLB memberhentikan dengan hormat Achmad Ardianto sebagai Direktur Utama Perusahaan.

Pemegang saham juga menyetujui perubahan susunan pengurus PT Aneka Tambang (ANTAM).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI