Gelar RUPSLB, ANTAM Rombak Jajaran Direksi, Mantan Pangdam Jaya Jadi Dirut
jpnn.com, JAKARTA - PT Aneka Tambang (ANTAM) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2025 (RUPSLB) di Ruang Sumba, Hotel Borobudur Jakarta, pada Senin (15/12).
Dalam RUPSLB, para pemegang saham menyetujui Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.
Pemegang saham juga menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk memberikan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Periode Tahun 2026-2030, termasuk perubahannya.
Direktur Pengembangan Usaha ANTAM, I Dewa Wirantaya menyampaikan keputusan RUPSLB tersebut menegaskan komitmen ANTAM dalam menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan patuh terhadap regulasi terbaru.
"Dengan dukungan pemegang saham, kami memiliki landasan yang lebih solid untuk memastikan kesinambungan strategi dan kinerja Perusahaan," ujarnya.
Pemegang saham juga menyetujui perubahan susunan pengurus perusahaan.
"Dalam RUPSLB ini, dikukuhkan pemberhentian dengan hormat Bapak Rauf Purnama sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perusahaan terhitung sejak 28 Oktober 2025," tuturnya.
Selain itu, RUPSLB memberhentikan dengan hormat Achmad Ardianto sebagai Direktur Utama Perusahaan.
Pemegang saham juga menyetujui perubahan susunan pengurus PT Aneka Tambang (ANTAM).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gelar RUPSLB, BNI Perkuat Tata Kelola dan Transformasi Hadapi 2026
- Lanjutkan Tren Kenaikan, Harga Emas Antam Hari Ini 12 Desember Tembus Rp 2,453 Juta Per Gram
- Bank bjb Mantapkan Arah Tata Kelola Perusahaan Melalui RUPS LB 2025
- bank bjb Mantapkan Struktur Manajemen Lewat Keputusan RUPSLB 2025
- Gelar RUPSLB, PPRO Punya 2 Komisaris Baru
- KPK Periksa Eks Dirut Antam Tato Miraza dan Tedy Badrujaman, Ada juga Dirut MRT