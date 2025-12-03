Gelar RUPSLB, PPRO Punya 2 Komisaris Baru

jpnn.com, JAKARTA - PT PP Properti menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Auditorium Wisma Subiyanto, Jakarta pada Jumat (28/11).

Afrilia Pratiwi selaku Corporate Secretary PPRO mengatakan RUPS ini merupakan bagian dari komitmen perseroan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), sehubungan dengan pengunduran diri dua Komisaris Independen, Nurdin Misbah dan Lia Itok Garbianto, yang telah diterima dengan baik sebelumnya oleh Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Mayoritas sesuai prosedur dan ketentuan pada Oktober 2025 lalu.

Dalam RUPS Luar Biasa tersebut, pemegang saham menyetujui pengangkatan Ronaldy Samuel Sinurat dan Abdul Rahman selaku Komisaris Independen untuk mendukung strategi perseroan.

Afril menegaskan perubahan ini dilakukan dengan tetap mengacu pada prinsip Good Corporate Governance (GCG), memastikan kesinambungan manajemen, serta menjaga fokus perseroan dalam menghadapi dinamika industri properti nasional.

“Perubahan susunan pengurus ini diharapkan semakin memperkuat tata kelola serta memastikan keberlanjutan fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan di Perseroan. Dengan susunan manajemen baru ini, kami berkomitmen untuk menjaga stabilitas operasional sekaligus melanjutkan strategi bisnis secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan,” ungkap Afrilia.

PPRO menegaskan komitmennya untuk terus membangun organisasi yang tangguh serta membuka ruang bagi strategi pengembangan yang adaptif terhadap kebutuhan pasar dan dinamika industri properti yang ada di Indonesia.

"Kami meyakini langkah ini akan mendukung perseroan dalam merespons dinamika industri properti nasional dengan lebih adaptif," serunya.

Berikut susunan pengurus PPRO yang baru: