Gelar RUPST, J Trust Bank Fokus Perkuat Tata Kelola & Kualitas Pertumbuhan

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank JTrust Indonesia Tbk (J Trust Bank) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026 di Jakarta, Selasa (30/6).

Dalam RUPST tersebut, pemegang saham menyetujui seluruh agenda yang diajukan Perseroan, termasuk Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2025, perubahan Anggaran Dasar, penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, penetapan remunerasi pengurus, serta perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Direktur Utama J Trust Bank, Ritsuo Fukadai mengatakan RUPST menjadi bagian dari komitmen perseroan dalam menjaga transparansi kepada investor publik serta memperkuat implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

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Sepanjang 2025, Perseroan menghadapi tekanan industri dan kondisi makroekonomi yang berdampak terhadap kinerja keuangan.

Di tengah kondisi tersebut, J Trust Bank memilih untuk menjalankan strategi bisnis secara lebih selektif dan hati-hati dengan menitikberatkan pada penguatan fundamental, kualitas portofolio, pengendalian internal, serta pengelolaan risiko yang terukur.

“Tahun 2025 kami memilih untuk tidak mengejar pertumbuhan secara agresif, melainkan memperkuat fondasi bisnis melalui tata kelola, pengendalian internal, kualitas aset, dan manajemen risiko yang lebih terukur. Bagi kami, pertumbuhan yang sehat harus dibangun secara prudent agar mampu menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Ritsuo Fukadai.

RUPST juga menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait masa jabatan anggota Dewan Komisaris dari sebelumnya 3 tahun menjadi 4 tahun.

Perubahan ini ditujukan untuk memperkuat kesinambungan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dalam mengawal implementasi strategi bisnis, penguatan tata kelola, dan pengelolaan risiko Perseroan secara berkelanjutan.