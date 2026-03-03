Gelar Safari Ramadan di 11 Unit Kerja, Jamkrindo Salurkan Berbagai Bantuan Sosial

jpnn.com, TEGAL - PT Jamkrindo melakukan kegiatan Safari Ramadan di beberapa daerah, sekaligus sebagai rangkaian peringatan HUT ke-56 pada 1 Juli 2026 mendatang.

Kegiatan ini dihadiri oleh Plt Direktur Utama merangkap Direktur Kelembagaan dan Layanan Abdul Bari dan Plt. Direktur Bisnis Penjaminan merangkap Direktur Keuangan dan Investasi Alia Nur Fitri.

Dalam kegiatan Safari Ramadan berbagai kegiatan sosial dilakukan, seperti pembagian paket sembako gratis, santunan kepada anak yatim piatu, serta bantuan perlengkapan ibadah.

Abdul Bari mengatakan kegiatan Safari Ramadan merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan.

Kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen Jamkrindo hadir di tengah-tengah masyarakat, sesuai dengan tema Ramadan perusahaan tahun ini yaitu ‘Menjalin Silahturahmi Sepenuh Hati, Berbagi Kebaikan di Bulan Suci’.

"Kegiatan sosial berupa pembagian paket sembako dan santunan yatim piatu merupakan kegiatan rutin yang kami lakukan sebagai bentuk aksi kepedulian sosial. Semoga bantuan ini memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Abdul Bari.

Kegiatan Safari Ramadan dilaksanakan di 11 unit kerja Jamkrindo yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia yakni di Jakarta, Malang, Gorontalo, Tegal, Sukabumi, Mataram, Palangkaraya, Batam, dan Bengkulu.

Dalam kegiatan Safari Ramadan di Tegal, Jamkrindo menyalurkan sebanyak 110 paket sembako gratis, santunan kepada 45 anak yatim piatu, dan pemberian 150 paket peralatan ibadah untuk 2 musala.