JPNN.com » Nasional » Humaniora » Gelar Sapa Alumni, FH Universitas Brawijaya Berikan Penghargaan Kepada Anggota DPR I Wayan Sudirta

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FHUB) Dr. Aan Eko Widiarto, SH, M.H memberikan penghargaan kepada Anggota DPR RI Dr. I Wayan Sudirta pada acara Sapa Alumni bertajuk “Silaturrahmi dan Pemberian Penghargaan Prominen Alumni” di Ballroom Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Jumat (7/11/2025) malam. I Wayan Sudirta menerima penghargana untuk Kategori Kepemimpinan Publik. Foto: Friederich Batari/JPNN.com

jpnn.com - Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FHUB) menggelar acara Sapa Alumni bertajuk “Silaturahmi dan Pemberian Penghargaan Prominen Alumni” di Ballroom Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Jumat (7/11/2025) malam.

Anggota Komisi III DPR Bidang Hukum dari Fraksi PDI Perjuangan Dr. I Wayan Sudirta memberikan sambutan seusai menerima penghargaan untuk Kategori Kepemimpinan Publik dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FHUB) Malang pada acara Sapa Alumni, Jumat (7/11/2025) malam. Foto: Friederich Batari/JPNN.com

Dalam acara tersebut, FHUB memberikan penghargaan kepada sejumlah alumni dalam tiga kategori, yaitu Kategori Penguatan Masyarakat Sipil, Kategori Kepemimpinan Publik, dan Penghargaan Pegawai 2025.

Salah satu penerima penghargaan adalah Anggota Komisi III DPR Bidang Hukum dari Fraksi PDI Perjuangan Dr. I Wayan Sudirta.

Wayan Sudirta mendapatkan penghargaan dari FH Unibraw untuk kategori Kepemimpinan Publik.

Untuk diketahui, I Wayan Sudirta tercatat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Provinsi Bali selama 10 tahun, 2004-2009 dan 2009-2024. Kemudian menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 dan 2024-2029.

Wayan Sudirta juga sebelumnya dikenal sebagai advokat termasuk salah satu pendiri LBH.

Anggota Komisi III DPR Bidang Hukum dari Fraksi PDI Perjuangan Dr. I Wayan Sudirta menerima penghargaan dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FHUB) Malang.

