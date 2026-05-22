Gelar Scratch Day Celebration 2026, SIT Darul Abidin Bakal Didik Anak Sesuai Zaman
jpnn.com, JAKARTA - Sekolah Islam Terpadu (SIT) Darul Abidin menggelar International Scratch Day 2026 dengan tema Scratch in the Age of AI, Igniting Creativity and Problem Solving.
Tampak, Pusat Kurikulum Pembelajaran dan Pakar Teknis Capaian Pembelajaran Koding Kemendikdasmen Yogi Anggraena, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Wahid Suryono, Kepala Litbang SIT Darul Abidin Endah Tri Kusumawati hadir dalam acara tersebut.
Endah Tri mengatakan bahwa SIT Darul Abidin berupaya semaksimal mungkin memberikan pelajaran sesuai zaman.
"Kami mendidik anak-anak, bapak dan ibu sekalian, sesuai pada zamannya, bahwa kemajuan teknologi, perlu kami sikapi dengan baik ke arah positif dan bertanggungjawab," kata dia, Jumat.
Menurutnya, pihak sekolah bakal mendorong anak didik untuk membuat inovasi di tengah kemajuan teknologi.
"Anak-anak bukan hanya sebagai pengguna, akan tetapi bisa berperan dalam menciptakan sebuah inovasi," kata Endah Tri.
Sementara itu, Wahid Suryono mengapresiasi pelaksanaan International Scratch Day 2026 sebagai sebuah terobosan dalam menyikapi kemajuan teknologi yang tidak bisa dihindari.
"Kita tidak bisa menghindari kemajuan teknologi seperti sekarang ini, yang bisa dilakukan adalah kita buat pedoman atau guidence soal penggunaan AI," ujar Wahid.
