Gelar Sekolah Lapang Livelihood, M4CR Ajak Petani Kepiting Jaga Kualitas Air

jpnn.com, SUMATERA UTARA - Pemulihan ekosistem mangrove kini makin diperkuat dengan mengutamakan aspek sosial dan ekonomi melalui program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR), Kementerian Kehutanan.

Salah satu pendekatannya yakni pola tanam silvofishery, yaitu budidaya perikanan yang dipadukan dengan penanaman atau pelestarian mangrove dalam satu kawasan tambak.

Dalam pelaksanaannya, silvofishery memiliki tantangan tersendiri. Hal ini dialami Kelompok Tani Hutan (KTH) Bakau Rindang dan KTH Bakau Bahari di Pangkalan Siata, Sumatera Utara.

Hasil budidaya kepiting di tambak silvofishery mereka memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi dibandingkan tambak tanpa mangrove. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa usaha budidaya tidak dapat berlanjut.

Keresahan tersebut mendapat perhatian M4CR, yang kemudian menggelar Sekolah Lapang Livelihood. Kegiatan bersifat partisipatif dan mengedepankan dialog bersama petani, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan kebutuhan yang mereka hadapi di lapangan. Sebanyak 32 anggota KTH Bakau Rindang dan KTH Bakau Bahari mengikuti kegiatan.

PPIU Manager M4CR Sumatera Utara, Aditya Wahyu Putra, menegaskan bahwa pemulihan mangrove harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

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Menurutnya, pemulihan mangrove tidak bisa hanya berhenti pada penanaman. Masyarakat juga harus merasakan manfaat ekonominya.

"Karena itu, melalui Sekolah Lapang Livelihood ini kami mengajak petani berdialog dan belajar langsung dari persoalan yang mereka hadapi di tambak. Dengan memahami kualitas air, kami berharap budidaya kepiting di tambak silvofishery bisa berkelanjutan dan berjalan seiring dengan kelestarian mangrove," ungkap Aditya Wahyu Putra dalam keterangan resmi.