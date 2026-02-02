Gelar Seminar, Ms. Cenli Yani Edukasi Trader dengan Strategi 3 EMA

jpnn.com, JAKARTA - Edukator sekaligus praktisi trading, Ms. Cenli Yani sukses menggelar seminar edukasi trading di Jakarta pada akhir Juni 2026 lalu.

Acara tersebut dihadiri oleh para trader, investor, dan masyarakat yang ingin meningkatkan pemahaman mengenai pasar keuangan.

Seminar menjadi wadah pembelajaran bagi peserta untuk memahami strategi trading yang terstruktur dengan pendekatan analisis teknikal serta pentingnya manajemen risiko dalam setiap pengambilan keputusan.

Dalam pemaparannya, Ms. Cenli Yani memperkenalkan metode Analisa Teknikal menggunakan strategi 3 EMA (Exponential Moving Average) sebagai salah satu pendekatan untuk membantu trader mengidentifikasi arah tren, momentum pergerakan harga, serta peluang masuk dan keluar pasar secara lebih objektif.

Strategi tersebut dijelaskan secara sistematis, mulai dari cara membaca sinyal, menentukan konfirmasi tren, hingga penerapannya dalam berbagai kondisi pasar.

Tidak hanya menyampaikan materi secara teori, Ms. Cenli juga membuktikan penerapan strategi tersebut melalui sesi live trading secara langsung di hadapan peserta. Pada sesi tersebut, transaksi yang dilakukan menghasilkan profit, sehingga peserta dapat melihat secara nyata bagaimana analisis teknikal diterapkan dalam kondisi pasar yang sedang berlangsung.

"Strategi trading bukanlah jaminan keuntungan di setiap transaksi. Yang terpenting adalah memiliki sistem yang jelas, disiplin menjalankannya, serta menerapkan manajemen risiko yang baik. Konsistensi jauh lebih penting daripada mengejar keuntungan sesaat," ungkap Ms. Cenli Yani dalam keterangan resmi.

Antusiasme peserta begitu tinggi sepanjang acara. Sesi tanya jawab berlangsung interaktif dengan berbagai pembahasan mengenai strategi 3 EMA, psikologi trading, pengelolaan modal, hingga cara membangun disiplin dalam menjalankan trading plan.