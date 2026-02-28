Gelar Serap Aspirasi-Temui Konstituen, Misbakhun Mengajak Sukseskan KDMP & MBG
jpnn.com - PROBOLINGGO - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengajak konstituennya mendukung serta menyukseskan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Politikus Partai Golkar itu meyakini dua program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut akan menggerakkan perekonomian dan bermanfaat bagi generasi masa depan.
Misbakhun menyampaikan ajakannya itu dalam pertemuan serap aspirasi di tiga lokasi di Kabupaten Probolinggo, Sabtu (28/2/2026), yakni di Kecamatan Pajarakan, Kecamatan Gending, dan Kecamatan Leces.
Serap aspirasi itu merupakan kegiatan dalam rangka masa reses DPR pada 20 Februari - 9 Maret 2026.
Dalam serap aspirasi yang dihadiri para kepala desa, ulama, tokoh masyarakat, dan anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Probolinggo itu, Misbakhun menjelaskan tentang KDMP yang akan menjadi instrumen penggerak ekonomi desa.
“Koperasi Desa Merah Putih ini kita harapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa,” katanya.
Menurut Misbakhun, saat ini perekonomian nasional berada dalam tekanan dinamika global dan geopolitik internasional.
Untuk meredam gejolak itu, katanya, pemerintahan Presiden Prabowo berupaya keras membangun stabilitas ekonomi nasional, termasuk dengan memperkuat ekonomi di tingkat desa melalui program yang juga dikenal dengan sebutan Kopdes Merah Putih tersebut.
Misbakhun mengajak konstituennya menyukseskan KDMP dan MBG saat serap aspirasi-temui konstituen di Kabupaten Probolinggo.
