Gelar Seremoni Sambut Mendagri, Bupati Manggarai Timur Flores Dikritik Korban Gempa

jpnn.com, MANGGARAI - Warga Manggarai Timur, Flores di laman Facebook mengkritik pemda setempat terutama Bupati Manggarai Timur Agas Andreas dan Wakil Bupati Tarsisius Sjukur yang menggelar acara seremonial menyambut kedatangan Mendagri Tito Karnavian beserta rombongan pada Minggu malam (16/8).

Sebagaimana diketahui, warga di wilayah Kabupaten Manggarai Timur termasuk yang terkena dampak akibat gempa Flores sejak Sabtu (15/8) hingga gempa susulan pada Senin (17/8). Mendagri beserta rombongan datang ke Manggarai Timur diutus Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau penanganan gempa Flores.

Masyarakat kecewa karena pemda sibuk menyiapkan kegiatan seremonial sebaik mungkin untuk menyambut pejabat dari pusat, sementara, warga korban gempa masih menunggu bantuan datang.

Kekecewaan dan kritik itu disampaikan warganet mengomentari video yang diunggah akun Media Center Manggarai Timur di laman Facebook.

Dalam video itu, Mendagri datang disambut dengan selipan adat istiadat, serta pengalungan syal dan topi khas Manggarai. Sejumlah kalangan masyarakat juga dikumpulkan dalam kegiatan penyambutan rombongan Mendagri tersebut.

“Kalau menurut saya, langsung to the point, ini bukan kunjungan kerja tapi dalam suasana bencana,” tulis akun Freddy di kolom komentar.

“Bukannya lihat langsung para korban bencana malah buat acara tidak jelas. Korban gempa tidak butuh acara seremonial seperti ini. Apa esensi seremonial ini saat keadaan seperti sekarang ini?” keluh akun Bambang**

“Mungkin bisa kesampingkan dulu itu seremonial-seremonial yang membuang waktu karena keadaan ini mendesak dan membutuhkan pembicaraan yang melahirkan keputusan bersifat segera,” tulis akun Eka**