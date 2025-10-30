Gelar Sertifikasi Welder, BKI Tingkatkan Kompetensi di 14 Industri Galangan Kapal

jpnn.com, SAMARINDA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menggelar Sertifikasi Juru Las (Welder) BKI pada 23 Oktober 2025 di Samarinda.

Kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta dari 14 industri galangan kapal di Kalimantan Timur.

Program sertifikasi ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Kapasitas SDM (upskilling) di industri perkapalan, yang menjadi salah satu bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BKI.

Melalui kegiatan ini, BKI berkomitmen mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja nasional, sekaligus memperkuat daya saing sektor galangan kapal Indonesia.

Rangkaian program ini digelar pada 20-24 Oktober 2025 yang terdiri dari kegiatan pelatihan (refreshment) hingga sertifikasi BKI, dengan dukungan penuh dari Eduvokasi selaku mitra penyelenggara, BPVP Samarinda selaku mitra pelatihan, dan DPC IPERINDO Kaltim selaku mitra industri.

Kepala Unit TJSL BKI Arif Bijaksana Prawira Negara menuturkan program ini untuk meningkatkan tenaga kerja galangan kapal.

"Sebagaimana tujuan dari program ini yakni untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja Galangan Kapal secara teknis, keselamatan kerja, hingga kesiapan untuk bersaing di pasar industri maritim,” tutur Arif.

Sementara itu, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda, Eka Cahyana Adi, turut memberikan apresiasi atas kolaborasi berbagai pihak dalam menyukseskan program ini juga menjelaskan selama mengikuti pelatihan (refreshment), peserta dibimbing langsung oleh instruktur berpengalaman untuk memperdalam teknik pengelasan.