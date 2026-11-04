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Gelar Simposium Reforma Agraria, NasDem Ingin Hadirkan Tanah Buat Rakyat

Gelar Simposium Reforma Agraria, NasDem Ingin Hadirkan Tanah Buat Rakyat
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Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda di kantor NasDem, Jakarta Pusat, Rabu (4/11). Foto: Sumber untuk JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Partai NasDem di kantor partai mereka, Jakarta Pusat, Rabu (4/11) ini menggelar Simposium Reforma Agraria yang menjadi rangkaian forum parpol berkelir biru itu menyambut peringatan HUT ke-15.

Persoalan penyelesaian konflik pertanahan dan kepastian hukum menjadi sorotan dalam simposium yang mengangkat tema Memperkuat Reforma Agraria untuk Keadilan Sosial, Kepastian Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat itu.

Ketua Komisi II DPR RI dari fraksi NasDem Rifqinizamy Karsayuda mengatakan agenda eforma agraria harus mampu menghadirkan tanah bagi rakyat dan tak boleh berhenti dalam tataran gagasan.

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“Kami tidak berpuas diri dengan ide reforma agraria,” ujar dia dalam acara, Rabu.

Dia berharap momentum lahirnya regulasi baru dan pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) bisa menjadi ruang membangun diskursus demi kepentingan bangsa.

"Kami ingin menghadirkan tanah untuk rakyat, tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," kata Rifqi sapaan Rifqinizamy Karsayuda. 

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Sementara itu, Wakil Ketua Pokja Regulasi dan Blueprint BRAN Mohamad Sinal menyampaikan sejumlah masukan penting terkait penguatan kelembagaan pihaknya.

Dia menyebutkan satu aspirasi yang mengemuka dalam simposium ialah agar keputusan BRAN berkekuatan final dan mengikat.

Anggota DPR Rifqinizamy Karsayuda menilai agenda reforma agraria tak boleh berhenti dalam tataran gagasan.

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