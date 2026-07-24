Gelar Syukuran HUT Ke-53 KNPI, DPP Santuni Anak Yatim dan Perkuat Semangat Kebersamaan

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menggelar acara syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-53 KNPI di Sekretariat DPP KNPI, Jalan Rasuna Said Jakarta, Jumat, 23 Juli 2026.

Kegiatan yang berlangsung penuh khidmat dan kekeluargaan ini menjadi momentum untuk memperkuat soliditas organisasi, mempererat tali silaturahmi, serta meneguhkan komitmen KNPI dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.

Acara tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus DPP KNPI, para senior KNPI, tokoh pemuda, organisasi kepemudaan, serta Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri sebagai representasi Kapolri.

Turut hadir pula puluhan anak yatim piatu yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan sosial dalam peringatan HUT Ke-53 KNPI.

Rangkaian acara diawali dengan doa bersama sebagai ungkapan rasa syukur atas perjalanan KNPI yang telah menginjak usia ke-53 tahun.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, DPP KNPI menyerahkan santunan kepada anak-anak yatim piatu.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen KNPI bahwa semangat kepemudaan harus berjalan beriringan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial.

Puncak acara ditandai dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur sekaligus harapan agar KNPI senantiasa menjadi rumah besar pemuda Indonesia yang solid, mandiri, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.