Gelar TC di Thailand, Tavares Punya Misi Khusus untuk Persebaya
jpnn.com, JAKARTA - Persebaya Surabaya membawa misi besar saat menjalani pemusatan latihan (TC) di Thailand.
Pelatih Bernardo Tavares memastikan agenda di Negeri Gajah Putih bukan sekadar latihan fisik, tetapi menjadi momentum membentuk kekuatan Green Force sebelum menghadapi ketatnya kompetisi musim 2026/2027.
Keputusan terbang ke Thailand diambil setelah Persebaya melewati pramusim dengan jadwal padat.
Total tujuh pertandingan telah dimainkan, termasuk lima laga di Piala Presiden yang berhasil mereka menangi.
Namun, kesuksesan tersebut tidak membuat Tavares ingin anak asuhnya terlena.
Justru sebaliknya, pelatih asal Portugal itu ingin menjaga momentum sekaligus meningkatkan level permainan Persebaya.
TC di Thailand dirancang dengan intensitas tinggi agar Rachmat Irianto dan kolega semakin siap menghadapi persaingan sesungguhnya.
"Target kami di pemusatan latihan ini adalah mempersiapkan tim dengan intensitas yang tinggi," tegas Tavares.
Persebaya Surabaya menggelar pemusatan latihan di Thailand. Pelatih Bernardo Tavares memiliki misi khusus.
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