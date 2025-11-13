Gelar TIS 2025, INALUM Wujudkan Visi Besar Perusahaan

jpnn.com, KUALA TANJUNG - PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) menggelar ajang tahunan Technology Innovation Seminar (TIS) 2025, sebagai wujud nyata semangat inovasi dan perubahan berkelanjutan di lingkungan INALUM Group.

Tahun ini, TIS mengusung tema Sharpening Competitiveness for a Sustainable and Green Smelter, yang mencerminkan komitmen INALUM dalam memperkuat daya saing sekaligus mendorong transformasi menuju operasi industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Direktur Operasi INALUM, Ivan Emirsyam mengapresiasi seluruh insan INALUM yang telah menunjukkan semangat tinggi dalam menghadirkan ide-ide inovatif yang berdampak nyata bagi perusahaan.

“TIS bukan sekadar ajang kompetisi ide, tetapi representasi dari semangat perubahan yang tumbuh di seluruh lini INALUM. Melalui inovasi, kami menajamkan daya saing, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan dan green industry. Dari TIS, lahir gagasan-gagasan yang membawa INALUM selangkah lebih maju menuju standar global,” ujar Ivan.

Sejak pertama kali digelar pada 2005, TIS telah menjadi wadah utama bagi insan INALUM untuk menyalurkan ide, kreativitas, dan semangat perbaikan berkelanjutan.

Tahun ini, TIS menjadi lebih inklusif dengan melibatkan pegawai INALUM dan seluruh anak perusahaan, memperkuat kolaborasi lintas bidang dan memperluas cakupan inovasi di seluruh ekosistem perusahaan.

Pada TIS 2025, antusiasme peserta terlihat dari jumlah pendaftar yang mencapai 166 peserta dalam 73 tim inovasi.

Setelah melalui proses seleksi ketat, 10 tim terbaik berhasil menembus babak semifinal, sebelum akhirnya 6 tim finalis terpilih untuk mempresentasikan proyek inovasi terbaik mereka di hadapan dewan juri.