menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Industri » Gelar TIS 2025, INALUM Wujudkan Visi Besar Perusahaan

Gelar TIS 2025, INALUM Wujudkan Visi Besar Perusahaan

Gelar TIS 2025, INALUM Wujudkan Visi Besar Perusahaan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) menggelar ajang tahunan Technology Innovation Seminar (TIS) 2025. Foto dok Inalum

jpnn.com, KUALA TANJUNG - PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) menggelar ajang tahunan Technology Innovation Seminar (TIS) 2025, sebagai wujud nyata semangat inovasi dan perubahan berkelanjutan di lingkungan INALUM Group.

Tahun ini, TIS mengusung tema Sharpening Competitiveness for a Sustainable and Green Smelter, yang mencerminkan komitmen INALUM dalam memperkuat daya saing sekaligus mendorong transformasi menuju operasi industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Direktur Operasi INALUM, Ivan Emirsyam mengapresiasi seluruh insan INALUM yang telah menunjukkan semangat tinggi dalam menghadirkan ide-ide inovatif yang berdampak nyata bagi perusahaan.

Baca Juga:

“TIS bukan sekadar ajang kompetisi ide, tetapi representasi dari semangat perubahan yang tumbuh di seluruh lini INALUM. Melalui inovasi, kami menajamkan daya saing, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan dan green industry. Dari TIS, lahir gagasan-gagasan yang membawa INALUM selangkah lebih maju menuju standar global,” ujar Ivan.

Sejak pertama kali digelar pada 2005, TIS telah menjadi wadah utama bagi insan INALUM untuk menyalurkan ide, kreativitas, dan semangat perbaikan berkelanjutan.

Tahun ini, TIS menjadi lebih inklusif dengan melibatkan pegawai INALUM dan seluruh anak perusahaan, memperkuat kolaborasi lintas bidang dan memperluas cakupan inovasi di seluruh ekosistem perusahaan.

Baca Juga:

Pada TIS 2025, antusiasme peserta terlihat dari jumlah pendaftar yang mencapai 166 peserta dalam 73 tim inovasi.

Setelah melalui proses seleksi ketat, 10 tim terbaik berhasil menembus babak semifinal, sebelum akhirnya 6 tim finalis terpilih untuk mempresentasikan proyek inovasi terbaik mereka di hadapan dewan juri.

INALUM berkomitmen untuk memastikan setiap ide inovatif tidak berhenti di tahap kompetisi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI