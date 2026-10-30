Gelar Trunk Show 2026, Tieka Huza Bawa Tema 'A Timeless Legacy'

jpnn.com, JAKARTA - Tieka Huza Trunk Show 2026 yang mengusung tema 'A Timeless Legacy - Celebrating Batik as a Living Heritage' baru saja digelar di Batik Huza, Kemang, Jakarta Selatan.

Acara tersebut merupakan sebuah perayaan eksklusif yang mengangkat batik sebagai warisan budaya yang terus hidup dan berkembang melalui kreativitas, keterampilan, serta interpretasi desain kontemporer.

Diselenggarakan secara privat, trunk show menjadi kesempatan bagi para tamu undangan untuk mengenal lebih dekat karakter, nilai artistik, dan perjalanan kreatif Tieka Huza dalam memadukan tradisi dengan estetika modern yang feminin, elegan, dan timeless.

Lewat acara itu, pendiri sekaligus perancang Tieka Huza, Atika Husein mengatakan, pihaknya ingin menunjukkan bahwa batik bisa ditampilkan secara modern.

"Kalau dari acara ini, saya menunjukkan bahwa batik itu walaupun klasik, tradisional, tapi tetap bisalah menampilkan batik-batik itu modern dan kekinian, sehingga kita yang pakai tuh enggak kelihatan lebih tua," ungkap Atika Husein di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (28/10).

Berakar dari tradisi batik Pekalongan, Tieka Huza memandang batik bukan sekadar motif atau elemen dekoratif, melainkan bagian dari identitas budaya yang menyimpan keterampilan perajin, proses kreatif, dan nilai tradisi.

Melalui eksplorasi motif, pemilihan material, serta perhatian terhadap detail dan siluet, Tieka Huza menghadirkan karya yang tetap menghargai akar budaya sekaligus relevan dengan gaya hidup perempuan masa kini.

Dalam trunk show, Tieka Huza memperkenalkan koleksi batik ready to wear, sutra, dan bordir menjadi bagian dari ekspresi kreatif dalam menghadirkan busana yang relevan untuk berbagai momen perempuan masa kini.