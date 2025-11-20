Gelar Uji Publik Penyempurnaan Tafsir, Kemenag Himpun Masukan Berbagai Kalangan
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agama menggelar Ijtimak Ulama Tafsir Al-Qur’an sebagai forum uji publik terhadap penyempurnaan tafsir yang tengah melalui proses pembaruan.
Kegiatan yang berlangsung di Jakarta, Rabu hingga Jumat (19-21/11) itu menghadirkan puluhan pakar tafsir, ulama, akademisi, dan perwakilan lembaga keagamaan untuk memberi masukan atas rancangan tafsir terbaru Kemenag.
Penyempurnaan tafsir dilakukan untuk menjawab dinamika sosial-keagamaan dan perkembangan ilmu pengetahuan yang makin cepat.
Panitia pelaksana dalam laporannya menyampaikan bahwa perubahan sosial, kemunculan isu-isu kontemporer, serta kebutuhan umat terhadap tafsir yang relevan menjadi alasan utama penyegaran tafsir dilakukan.
Kegiatan ini digelar Direktorat Urusan Agama Islam dan Bina Syariah bekerja sama dengan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an dan Badan Moderasi Beragama.
Sejak dimulai pada Juli 2025, tim penyusun telah merampungkan tiga juz awal dari total 30 juz yang ditargetkan selesai pada 2027–2028.
Sekitar 54 narasumber hadir dalam forum ini, mewakili berbagai unsur seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), perguruan tinggi keagamaan negeri dan swasta, pesantren, hingga pusat studi Al-Qur’an.
Beragam disiplin ilmu turut dilibatkan, mulai dari tafsir, hadis, falak, hingga kajian sosial-keagamaan.
Penyempurnaan tafsir dilakukan untuk menjawab dinamika sosial-keagamaan dan perkembangan ilmu pengetahuan yang makin cepat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Mataram Masuk Daftar Kota Wakaf Nasional, Pertama di Bali Nusra
- Kemenag Gelar Harmony Fun Walk di Hari Toleransi Internasional 2025
- Trilogi Kerukunan & Ekoteologi Diluncurkan, Menag Nasaruddin Ajak Umat Jaga Alam
- MTQH Tingkat Provinsi Selesai, Jateng Bidik Juara Umum Tingkat Nasional
- Kemenag dan PP ISNU Teken Kerja Sama Golden Ticket & Beasiswa PTKIN
- Kemenag Tingkatkan Profesionalisme Pengelolaan Zakat Nasional