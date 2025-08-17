Gelar Upacara HUT ke-80 RI, Pertamina Kobarkan Energi Merah Putih Indonesia Maju

jpnn.com, JAKARTA - Memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia, PT Pertamina (Persero) menggelar upacara bendera di lapangan Kantor Pusat Pertamina, Jakarta (17/8).

Mengusung “Energi Merah Putih Indonesia Maju”, Pertamina ingin memberikan semangat kemerdekaan dalam membangun negeri, memperkuat persatuan, dan mewujudkan swasembada energi.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri memimpin secara langsung upacara bendera.

Simon menyampaikan peringatan HUT ke-80 RI bukan hanya seremonial, tetapi menandai perjalanan delapan dekade bangsa yang terus bergerak, bertransformasi dan tumbuh bersama rakyatnya.

Semangat ini tercermin dalam tema besar nasional “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

Tahun 2025 ini merupakan tahun pembuktian bahwa Pertamina mampu menghadapi tantangan, mulai dari gejolak geopolitik global dan fluktuasi harga minyak, kurs.

“Berkat kerja keras, sinergi dan semangat pantang menyerah para Perwira Pertamina mampu menjaga kinerja yang solid dan sekaligus memperkuat peran Pertamina sebagai garda terdepan ketahanan energi nasional,” jelas Simon.

Beberapa capaian kinerja perusahaan, di antaranya Pertamina dapat mempertahankan prestasi peringkat 171 Fortune Global 500.