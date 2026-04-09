menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Keluarga » Gelar Webinar, Andy Saputra Bahas Jalur Skilled Migrant New Zealand 2026

Gelar Webinar, Andy Saputra Bahas Jalur Skilled Migrant New Zealand 2026

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kreator konten Andy Saputra. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Kreator konten asal Indonesia, Andy Saputra menginisiasi webinar bertajuk “Unlocking New Zealand Skilled Migrant Pathways 2026” guna memberikan pemahaman komprehensif terkait peluang residensi permanen di New Zealand.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya edukasi kepada masyarakat Indonesia mengenai jalur tinggal dan bekerja secara permanen melalui skema Skilled Migrant Category (SMC) yang terus mengalami pembaruan kebijakan.

Andy yang telah menetap di New Zealand sejak 2013, dikenal aktif membagikan konten seputar kehidupan, pendidikan, serta proses migrasi melalui kanal digitalnya.

Baca Juga:

Dalam webinar tersebut, Andy akan memandu sesi secara langsung dengan pendekatan yang diklaim terstruktur dan mudah dipahami oleh calon peserta.

Dia menyebutkan, terdapat sejumlah perubahan penting dalam skema Skilled Migrant Category yang dijadwalkan mulai berlaku pada Agustus 2026.

“Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami sistem poin, syarat terbaru, dan strategi aplikasi yang tepat,” ujar Andy dalam keterangannya, Kamis (9/4).

Baca Juga:

Menurutnya, webinar ini dirancang untuk memberikan gambaran praktis agar peserta dapat mengambil keputusan secara lebih terarah.

Webinar akan diselenggarakan pada Kamis, 30 April 2026 pukul 16.00 waktu setempat atau 11.00 WIB melalui platform Zoom.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI