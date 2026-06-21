jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali memimpin Sidang Senat Terbuka Wisuda Pascasarjana Magister Terapan Strategi Operasi Laut (M.Tr.Opsla.) Pendidikan Reguler (Dikreg) Seskoal Angkatan ke-63 TA 2025 serta Upacara Penutupan Pendidikan Reguler (Dikreg) Seskoal Angkatan ke-65 TA 2026 di Auditorium Jos Soedarso, Seskoal, Cipulir, Jakarta Selatan, Kamis (18/6).

KSAL dalam amanatnya menegaskan Seskoal sebagai Center of Excellence on Naval and Maritime Science telah membuktikan perannya dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul yang diproyeksikan menjadi calon pemimpin TNI dan TNI Angkatan Laut masa depan.

Di lembaga pendidikan tertinggi TNI AL ini, para perwira ditempa untuk memperluas wawasan strategis, mempertajam kemampuan analisis, serta membangun visi kepemimpinan yang adaptif dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis maritim.

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Pada kesempatan tersebut, sebanyak 142 Perwira Siswa Dikreg Seskoal Angkatan ke-63 TA 2025 dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Magister Terapan Strategi Operasi Laut (M.Tr.Opsla.).

Para lulusan terdiri dari perwira TNI AL, TNI AD, TNI AU, Polri, serta perwira negara sahabat yang berasal dari Arab Saudi, Australia, India, Jepang, Malaysia, dan Singapura.

Sementara itu, Pendidikan Reguler Seskoal Angkatan ke-65 TA 2026 telah diikuti oleh 129 Perwira Siswa yang berasal dari TNI AL, TNI AD, TNI AU, Polri, serta perwira mancanegara dari Australia, China, India, Korea Selatan, Malaysia, Pakistan, Filipina, dan Singapura.

Adapun lulusan terbaik Seskoal Angkatan ke-65, penyandang Dharma Wiratama Paripurna adalah Mayor Laut (P) Abdul Khalik D.M., S.H.

Kemudian penyandang penghargaan Dharma Wiratama Wijaya Sena adalah Komisaris Polisi Ali Rahman C.P (Polri) dan penyandang Dharma Wiratama Sumengkar adalah Major Brian Lim Tze Yun (Singapura).