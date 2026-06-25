Gelar Workshop 400 Afiliator di Bogor, Bella Shofie Raih Rekor MURI

jpnn.com, BOGOR - Aktris sekaligus pebisnis Bella Shofie, menggelar Workshop with Dabe Beaute yang diikuti sekitar 400 afiliator di Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/6).

Kegiatan tersebut sekaligus mencatatkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk kegiatan live afiliator terbanyak yang dilaksanakan secara serentak di satu lokasi.

Bella mengatakan workshop tersebut digelar sebagai bentuk dukungan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan potensi dan memperoleh penghasilan melalui ekosistem digital yang terus berkembang.

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Menurutnya, para afiliator, khususnya pemula, membutuhkan ruang belajar dan pendampingan agar mampu meningkatkan kemampuan serta bersaing di tengah pesatnya perkembangan industri digital.

“Sekarang eranya digitalisasi, kami perlu memberikan ruang bagi para afiliator ini agar mampu berkembang sehingga dapat kesempatan yang sama,” ujar Bella.

Dia menjelaskan sebagian besar peserta yang mengikuti kegiatan tersebut merupakan ibu rumah tangga yang sedang merintis karier sebagai afiliator dan membutuhkan motivasi untuk terus berkembang.

Karena itu, Bella menghadirkan kreator konten Fuji Utami sebagai narasumber utama untuk berbagi pengalaman dan strategi membangun karier di dunia digital.

“Dengan adanya Fuji agar peserta bersemangat. Mereka para ibu pemula yang masih harus terus diberi semangat dalam berusaha,” kata Bella.