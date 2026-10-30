Gelar Year End Offers, IDD PIK2 Hadirkan Penawaran Spesial untuk Upgrade Interior Rumah Sebelum Ganti Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang pergantian tahun, memperbarui suasana rumah bisa menjadi salah satu aktivitas pilihan untuk meningkatkan kenyamanan tempat tinggal.

Kebutuhan tersebut kini diakomodasi melalui program Indonesia Design District (IDD) Year End Offers di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2).

Program yang berlangsung pada 30 Oktober hingga 22 November 2026 itu menawarkan kesempatan bagi pengunjung untuk menjelajahi berbagai produk furnitur dan perlengkapan hunian dari sejumlah merek home and living.

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Melalui program tersebut, masyarakat bisa mencari inspirasi untuk menata ulang ruang keluarga, meningkatkan kenyamanan kamar tidur, maupun melengkapi kebutuhan interior rumah.

Sejumlah merek turut berpartisipasi dalam IDD Year End Offers, antara lain, AER, BIKA, Cristel, Dr Rest, Spring Air, Therapedic, Sleep Spa, dan Wells.

Kehadiran berbagai merek tersebut memberikan alternatif bagi pengunjung dalam menentukan produk berdasarkan kebutuhan ruang, fungsi, dan preferensi desain.

Bagi pemilik rumah yang ingin melakukan pembaruan secara bertahap juga bisa memanfaatkan periode penawaran khusus untuk menyusun prioritas pembelian perlengkapan hunian.

Pembenahan interior tidak selalu harus dilakukan melalui renovasi besar, karena mengganti sejumlah elemen furnitur atau menambahkan perlengkapan yang tepat juga bisa membantu menghadirkan suasana berbeda.