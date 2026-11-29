Gelaran Distributor Conference 2026, FUCHS Indonesia Tegaskan Arah Bisnis Menuju 2027
jpnn.com, JAKARTA - FUCHS Indonesia memperkuat kemitraan dengan distributor untuk memperluas pasar dan mengejar pertumbuhan bisnis berkelanjutan pada 2027.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam FUCHS Indonesia Distributor Conference 2026 yang berlangsung pada 25–27 November 2026 di Yogyakarta.
Mengusung tema Crafted to Accelerate dan pesan Shaping Vision. Defining Direction., acara ini diikuti distributor serta key account dari berbagai wilayah Indonesia.
Peserta berasal dari segmen Automotive Aftermarket dan B2B, termasuk industri, pertambangan, OEM, serta specialty.
Managing Director FUCHS Indonesia Maximilian Muench mengatakan, perubahan pasar menuntut perusahaan dan mitra bisnis untuk bergerak lebih cepat serta memiliki arah yang jelas.
“Berdiam diri adalah cara tercepat untuk tertinggal. Pelanggan mengharapkan lebih, teknologi bergerak semakin cepat, dan persaingan tidak menunggu,” kata Maximilian dalam keterangannya, Minggu (29/11).
Menurut dia, akselerasi bisnis tidak hanya berkaitan dengan peningkatan aktivitas, tetapi juga ketepatan strategi dan kesamaan arah antara perusahaan dengan mitra distributor.
Dia menilai kemitraan yang solid menjadi faktor penting untuk memperluas jangkauan pelanggan dan menangkap peluang pasar di Indonesia.
FUCHS Indonesia memperkuat kemitraan dengan distributor untuk memperluas pasar dan mengejar pertumbuhan bisnis berkelanjutan pada 2027.
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