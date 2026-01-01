Gelar Doa Bersama & Santuni Anak Yatim, Kakorlantas Berharap Pelayanan Polantas Makin Baik

jpnn.com, JAKARTA - Korlantas Polri menggelar doa bersama dan memberikan santunan kepada anak yatim piatu di Masjid At-Taqwa, Korlantas Polri, Jakarta, Kamis (22/10). Kegiatan ini menjadi bentuk ikhtiar spiritual sekaligus kepedulian sosial untuk mengawali kepemimpinan Kakorlantas Polri Brigjen Aries Syahbudin.

Doa bersama tersebut digelar untuk memohon keberkahan, keselamatan, dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas. Kegiatan ini juga menjadi momentum bagi seluruh jajaran Korlantas Polri untuk menyatukan niat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kakorlantas Polri Brigjen Aries Syahbudin menegaskan bahwa doa menjadi bagian penting dalam mengawali setiap pelaksanaan tugas. Menurutnya, seluruh personel perlu menyatukan harapan agar dapat memberikan pengabdian terbaik kepada institusi, masyarakat, bangsa, dan negara.

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“Apapun harus kita mulai dari doa kita. Dalam konteks kesatuan, kita pengemban fungsi lalu lintas, khususnya di Korlantas Polri, pasti juga menginginkan sesuatu yang terbaik. Makanya, kita satukan doa kita saat ini,” ujar Aries.

Dia mendorong agar setiap personel mendapatkan ruang untuk menjalankan kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Hal ini menjadi bentuk penghormatan terhadap keberagaman sekaligus upaya memperkuat kebersamaan di lingkungan Korlantas Polri.

“Tujuannya sama, untuk memberikan yang terbaik bagi kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, bangsa kita, dan melalui institusi Polri dan Korlantas Polri ini terhadap pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik,” ungkapnya.

Melalui doa bersama dan santunan anak yatim piatu ini, Korlantas Polri menegaskan komitmennya untuk mengedepankan nilai spiritual, kepedulian sosial, dan kebersamaan dalam menjalankan amanah.

Korlantas Polri juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui pelaksanaan tugas yang profesional, humanis, dan berintegritas, sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat. (cuy/jpnn)