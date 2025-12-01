Geledah Kantor Kontraktor Proyek Monumen Reog, KPK Sita Senjata Api
jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor kontraktor proyek Monumen Reog dan Museum Peradaban (MRMP) Ponorogo, yakni PT WS di Surabaya, Jawa Timur.
Dari penggeledahan itu, KPK menyita barang bukti elektronik, dokumen, serta senjata api.
“Penyidik menyita senjata api yang kemudian dititipkan ke Polda Jawa Timur,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Senin.
Selain itu, Budi mengatakan KPK juga menyita dokumen dan barang bukti elektronik dalam penggeledahan yang dilakukan pada pekan kemarin.
Sebelumnya, pada 9 November 2025, KPK mengumumkan telah menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono Ponorogo, dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Penetapan tersangka dilakukan setelah diadakan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Ponorogo.
Empat orang tersebut ialah Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko (SUG), Direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma (YUM), Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Pramono (AGP), serta Sucipto (SC) selaku pihak swasta atau rekanan RSUD Ponorogo.
Dalam klaster dugaan suap pengurusan jabatan, penerima suap ialah Sugiri Sancoko bersama Agus Pramono. Sementara, pemberi suapnya ialah Yunus Mahatma.
KPK sita senjata api saat menggeledah kantor kontraktor proyek Monumen Reog. Ada juga barang bukti elektronik dan dokumen yang disita.
