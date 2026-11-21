jpnn.com - Sejumlah barang ditemukan polisi dari Tim Joint Investigasi Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) saat menggeledah rumah dinas Bupati Kupang Yosef Lede (YL) terkait kasus dugaan pemerkosaan mahasiswi berinisial RWM (21).

Menurut Kepala Bidang Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra, polisi lima jenis barang saat penggeledahan yang dilakukan pada Jumat (20/11) malam itu.

"Sejumlah barang yang disita itu adalah barang-barang yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan kekerasan seksual,"" kata Kombes Henry Novika Chandra saat jumpa pers di Mapolda NTT, Kupang, Sabtu (21/11/2026).

Barang yang disita itu meliputi kasur busa, dua bantal, satu baju kaus, satu buku mutasi piket, dan satu botol minyak kayu putih.

Kombes Henry mengatakan penggeledahan dan penyitaan barang tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik memperkuat pembuktian dalam perkara yang kini telah memasuki tahap penyidikan.

"Penggeledahan dan penyitaan dilaksanakan setelah penyidik mengajukan permohonan izin sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Selain penggeledahan, penyidik telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), serta menyusun rencana penyidikan sebagai pedoman penanganan perkara.

Untuk memperkuat pembuktian, penyidik juga telah mengirimkan surat panggilan kepada 18 orang saksi.