Geliat Educity PIK2, Dari Kawasan Pendidikan Berkembang Jadi Pusat Aktivitas Komersial
jpnn.com - JAKARTA - Educity Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) mulai bertransformasi menjadi pusat aktivitas komersial.
Selama ini, Educity PIK2 lekat dengan pengembangan kawasan pendidikan.
Namun, bertambahnya hunian dan ruang komersial, menunjukkan bahwa fungsi kawasan tersebut mulai bergerak lebih luas.
Aktivitas pendidikan kini tumbuh berdampingan dengan area hunian, kuliner, jasa, dan fasilitas komersial.
Perubahan tersebut terlihat dari pengembangan sejumlah ruang publik dan pusat aktivitas, seperti Educity Square, Harvard Square, Stanford Market Street, Harvard Promenade Lake, dan Stanford Promenade Lake.
Educity Square bahkan telah mulai diisi tenant kuliner populer, antara lain Aifan Shaokao, Kafe Pendekar, Sate Maranggi Hj. Maya, serta Wajan Sunda.
Geliat pertumbuhan aktivitas itu ikut membuka peluang bagi usaha yang sebelumnya membutuhkan basis konsumen tetap.
Educity tidak hanya ditopang oleh pengunjung temporer.
Geliat Educity PIK2, dari kawasan pendidikan kini berkembang menjadi pusat aktivitas komersial.
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