Geliat Industri Olahraga di Bali, Kemenpora Ajak Diskusi Lintas Sektor

jpnn.com, BALI - Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Kemenpora menggelar Forum Kemitraan Industri Olahraga di Hotel Atanaya, Kuta, Selasa (15/10).

Pertemuan itu fokus pada kolaborasi jadi kunci penggerak ekonomi baru di Bali. Forum ini menghadirkan beragam pihak mulai dari pelaku usaha, akademisi, komunitas olahraga, hingga pemerintah daerah.

Tujuannya satu, yaitu membangun sinergi antar mitra industri olahraga agar dampak ekonominya bisa berlipat ganda, terutama di daerah dengan potensi wisata sebesar Bali.

Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Kemenpora, Raden Isnanta, menegaskan bahwa pembentukan unit deputi ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah terhadap potensi ekonomi sektor olahraga.

“Olahraga tertentu bisa menjadi identitas daerah. Bali, misalnya, sangat cocok dengan citra olahraga yoga yang sudah dikenal secara global,” ujar Isnanta.

Menurut Isnanta, pengembangan industri olahraga tidak hanya berbicara tentang prestasi atlet, tetapi juga bagaimana kegiatan olahraga dapat menjadi daya tarik wisata, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan perputaran ekonomi lokal.

Sementara itu, Plt. Asdep Promosi dan Kemitraan Global Olahraga, Indra Jayaatmaja, menyebut forum ini sebagai wadah komunikasi strategis lintas sektor.

“Forum ini menjadi ruang bertemunya pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas olahraga untuk memperkuat ekosistem industri olahraga nasional, khususnya di Provinsi Bali,” ujarnya.