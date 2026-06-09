Gelombang Lokal Malang 2026, Berwarna dan Mewakili 3 Generasi

jpnn.com, MALANG - Rangkaian Gelombang Lokal Malang 2026 sukses menjadi ruang pertemuan karya, komunitas, dan cerita dari Kota Malang.

Digelar pada akhir Mei 2026 di FBN Artisantz Coffee & Eatery, acara tersebut menghadirkan musisi nasional dan lokal seperti Bluewaves, Eastcape, dan Rumah Sakit, serta berbagai aktivitas kreatif yang melibatkan pelaku ekosistem musik independen.

Selain pertunjukan musik, Gelombang Lokal 2026 juga menghadirkan Talkshow with Curator dan Zine Showcase yang mempertemukan musisi, kreator, komunitas, serta penikmat musik dalam satu ruang kolaborasi.

Salah satu program utama dalam Gelombang Lokal tahun ini yakni Band Submission, sebuah program kurasi yang membuka kesempatan bagi musisi dan band asal Malang untuk memperkenalkan karya mereka kepada publik yang lebih luas.

Puluhan band dari berbagai genre mengikuti proses seleksi yang kemudian dinilai oleh tiga kurator dari latar belakang industri musik yang berbeda, yaitu Fajrin Nitipraja (Founder Pop Rising), Jeff Winanda (Music Publicist & Writer Terpapar Musik), dan Jul Muttaqien (vokalis Eastcape).

Dari proses kurasi tersebut, terpilih 3 band yang dinilai mampu merepresentasikan keberagaman wajah musik Malang hari ini yakni: Merah, Monkey Rude, dan Silly Fragments.

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Menariknya, ketiga nama tersebut hadir dari generasi, pengalaman, dan pendekatan musikal yang berbeda, mencerminkan betapa luas dan berwarnanya perkembangan musik independen di Kota Malang.

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