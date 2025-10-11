menu
Gelontorkan Bantuan Rp 650 Juta, Sido Muncul Dorong Maluku Utara Bebas Katarak

Gelontorkan Bantuan Rp 650 Juta, Sido Muncul Dorong Maluku Utara Bebas Katarak

Gelontorkan Bantuan Rp 650 Juta, Sido Muncul Dorong Maluku Utara Bebas Katarak
PT. Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) berkolaborasi dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) Pusat dan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara menggelar bakti sosial (baksos) operasi katarak gratis bagi masyarakat Ternate dan sekitarnya. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - PT. Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) berkolaborasi dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) Pusat dan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara menggelar bakti sosial (baksos) operasi katarak gratis bagi masyarakat Ternate dan sekitarnya.

Kegiatan tersebut menjadi wujud komitmen perusahaan meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Baksos operasi katarak gratis ini secara khusus diperuntukkan bagi 250 penderita katarak yang berasal dari wilayah Ternate, Maluku Utara, dan sekitarnya. 

Kegiatan bakti sosial tersebut dilaksanakan pada Jumat, 10 Oktober 2025, di RSUD dr. H. Chasan Boesorie, Ternate.

Gelontorkan Bantuan Rp 650 Juta, Sido Muncul Dorong Maluku Utara Bebas Katarak
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos saat sambutan di acara operasi katarak gratis.

Acara penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh Direktur PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk, Dr. (H.C.) Irwan Hidayat, kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, dr. Julys Giscard Kroons.

Sido Muncul memberikan bantuan dana senilai Rp650 juta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan operasi katarak gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.

Penyerahan bantuan ini turut disaksikan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, Walikota Ternate yang diwakili oleh Staf Ahli Hukum Dan Pemerintahan Andini Rajilun, serta sejumlah pejabat penting lainnya dari tingkat provinsi dan kota.

Gelontorkan bantuan operasi Rp650 juta, Sido Muncul mendorong Maluku Utara bebas katarak.

