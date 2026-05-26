Gelontorkan Rp 100 Miliar dari APBN untuk Beli 1.098 Sapi Kurban Presiden Prabowo
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Sekretariat Negara Juri Ardiantoro memastikan anggaran pengadaan hewan kurban atas nama Presiden Prabowo Subianto berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Anggaran untuk membeli 1.098 sapi kurban tersebut menyentuh angka Rp 100 miliar.
“Sumber anggarannya dari APBN, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden,” ucap Juri pada Selasa (26/5/2026).
Menurut Juri, harga sapi untuk banpres itu tidak sama. Menurut dia, harga sapi bervariasi karena bobot dan lokasi pembeliannya berbeda-beda.
“Kami menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak Rp 100-an miliar,” imbuhnya.
Syahdan, sapi banpres untuk kurban itu akan digakikan ke 552 daerah. Perinciannya ialah 38 provinsi dan 514 kabupaten-kota.
Juri menjelaskan ke-552 daerah itu akan menerima sebanyak 598 sapi. Standar bobot sapi presiden antara 800 kilo hingga 1,3 ton.
“Sapi kurban Bapak Presiden juga akan diserahkan atau akan disampaikan kepada lembaga-lembaga pendidikan, ada juga pondok pesantren, kemudian juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama sebanyak 500 sapi,” tutur Juri.(mcr4/jpnn.com)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Wamensesneg Juri menyebutkan anggaran sapi kurban Presiden Prabowo Subianto berasal dari APBN sebesar Rp 100 miliar
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- NU Care-LAZISNU Terima Donasi Sapi Kurban Limosin Dari Shopee Barokah
- Menjelang Idul Adha, Azizah Salsha Sudah Persiapkan Hewan Kurban
- Sambut Iduladha, Aplikasi Raya Tawarkan Solusi Kurban Secara Praktis
- Menjelang Iduladha 1447 H, Pertamina JBB Jamin Pasokan BBM dan LPG Aman
- Tiba di Paris, Presiden Prabowo Disambut Ratusan Diaspora Indonesia
- Polda Sumsel Salurkan Bantuan Hewan Kurban ke Berbagai Daerah