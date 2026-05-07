Gelorakan Sokoguru Ekonomi, Menkop Ferry Sambangi Habib Rizieq di Megamendung

jpnn.com, JAKARTA - Langkah strategis diambil Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Yuliantoro dalam upaya memperkuat ekonomi berbasis umat.

Pada Kamis (7/5) pagi, Menkop secara khusus mengunjungi kediaman pimpinan Front Persaudaraan Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab (HRS), di Markaz Syariah, Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Kunjungan ini membawa misi besar yakni mempercepat pembentukan dan pengembangan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) di seluruh pelosok tanah air.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Menkop Ferry Yuliantoro menegaskan bahwa kunjungannya merupakan bagian dari menjalankan visi besar Presiden Prabowo Subianto.

Presiden menginginkan agar koperasi kembali menempati posisi terhormat sebagai pilar utama atau soko guru perekonomian Indonesia.

"Sebagai cucu dari tokoh pendiri koperasi, Margono Djojohadikusumo, Presiden Prabowo Subianto memiliki keinginan kuat agar koperasi kembali menjadi kekuatan ekonomi rakyat," ujar Ferry Yuliantoro di hadapan Habib Rizieq.

Ferry menambahkan, pesantren memiliki potensi ekonomi yang sangat besar.

Dengan adanya koperasi yang sehat dan terkelola dengan baik, pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga pusat kemandirian ekonomi bagi para santri dan masyarakat sekitar.